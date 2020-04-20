İhsan Çaralan: Virüse karşı mücadele mi, muhalefeti ezme fırsatı mı?

Koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele gibi, doğrudan insan hayatını ilgilendiren bir konudaki seferberlik durumu bile, Erdoğan ve kliğinin ‘tek parti tek adam yönetimi’nin inşasından geri adım atmasını getirmedi. Tersine Erdoğan yönetimi, geçen süre içinde, koronavirüse karşı mücadelenin faturasını işçi sınıfı ve halka çıkarmaya çalışırken siyasi faturasını da muhalefete yıkarak aşma amacı doğrultusunda, dumanlı havadan da yararlanarak, daha hızılı adımlar atıyor.

Bugün, koronavirüse karşı mücadelenin siyasi faturasının muhalefete özellikle de muhalefetin merkezi gücünü oluşturan CHP’li belediyelere çıkarılması için yapılan girişimlere değinmek istiyoruz.

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İhsan Çaralan’ın yazısı