İhsan Çaralan: ‘Virüse karşı mücadele’ her derde deva bir istismar konusu!

“Çoklu baro sistemi”yle ilgili görüşmeler TBMM Adalet Komisyonunda sürerken, baro başkanlarının Meclis önünde, polis kuşatması altındaki eylemi de devam ediyor. Çeşitli illerde avukatların tepkileri ve bu tepkilere karşı polisin gaz ve kalkan gücü kullanarak yaptığı müdahaleler de eksik olmuyor.

“Virüse karşı mücadele” her derde deva bir istismar konusu!

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3 Temmuz günü baroların Ankara’da “Büyük Savunma Mitingi” adı altında bir miting yapacağı ve “çoklu baro sistemi”ne karşı tepkilerini ifade edeceği günler öncesinde ilan edilmişti. Ama Ankara Valiliği, 2 Temmuz günü, yani mitingden bir gün önce, “Kovid-19’la mücadele” kapsamında, bütün eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladığını duyurdu. Valiliğin bu kararı, gelişmeleri az çok izleyen ve aklı malum çevrelerce bulandırılmamış her insan için “Baroların mitingini engellemek için alınmış bir karar”dı!

İhsan Çaralan’ın yazısı