İhsan Çaralan: Vatandaşa ‘terör’ suçlamalarından, OHAL, KHK’lerden, kara propagandadan gına gelmiştir!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan; partinin başına resmen geçtiğinden beri, partideki “metal yorgunluğu”ndan söz ediyor ya; aslında “metal yorgunluğu” sadece parti teşkilatında değil, AKP propagandasında da var.

Artık vatandaşa; “terör”, “terörist” suçlamalarından, 15 Temmuz istismarcılığından, OHAL, KHK’ler ve “terörle mücadele konsepti” etrafında oluşturulan kara propagandadan gına gelmiştir!

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Bu yüzden iktidar, elindeki onca propaganda imkanına karşın; “Adalet Yürüyüşü”nün “Adalet istiyoruz” talebinin üstünü örtemiyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan, AKP sözcüleri yukarıdan kükredikçe, Adalet yürüyüşüne destek azalmıyor, büyüyor.

Yalama vidanın sıktıkça gevşemesi gibi!

Çünkü Adalet talebi öylesine sahicidir ki; her aklı başında, ülkesini düşünen, vicdan sahibi kişi, ülkede adaletsizliğin her yere nüfuz ettiğini, adaletin somutta dağıtıldığı kurumlar olan mahkemelerin tümüyle “majestelerine” bağlandığını görüyorlar.

Bu yüzden CHP ve Kılıçdaroğlu ile siyasi olarak uzlaşamayan çevreler ile AKP içindeki vicdan sahibi kişiler, kimi açıkça kimisi de içinden ”Adalet Yürüyüşü”ne destek veriyorlar.

İhsan Çaralan’ın yazısı