İhsan Çaralan: Umut, Biden’da değil savaşsız bir dünya mücadelesinde

Emperyalist kapitalist dünyanın demokrasinin beşiği sayılan ülkelerde bile Neonazi, neofaşist partiler yükselmekte, bazı ülkelerde popülist liderler iktidara gelmektedir. Trump, bu popülist liderler, Neonazi, neofaşist partiler ve çevreler için bir umut, dünya kapitalizminin başındaki ülkenin başkanı olarak, bu en gerici güçlere moral-motivasyon kaynağıdır. Bu yüzden de Trump seçimi kazandığında bu popülist, Neonazi, neofaşist, İslamofobici…odaklar çok mutlu olmuş, durumu sevinçle karşılamışlardır! Şimdi de kuşkusuz Trump’ın kaybetmesiyle çok üzülmüşlerdir.

Bu yüzden de Amerikan halkının, oylarıyla Trump’ı iktidardan düşürmüş olması; dünyadaki popülizm, ırkçılık, neofaşizme karşı mücadele eden güçler tarafından olumlu karşılanmaktadır.

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Bu yüzden de ‘Bugün dünya artık Trump dönemine göre daha güvenlidir’ diyemesek de ‘Halklar geleceğe dair daha bir umutludur’ diyebiliriz.

Ama bu ‘umutluluk’ hali, Biden ve Bidenların dünyayı daha iyi bir dünya yapacağına dair bir umut değildir. Tersine, umut ancak halkların, işçi sınıfının emperyalizme ve kapitalizme karşı sömürümüz, savaşsız ve barış içinde bir dünya mücadelesindedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı