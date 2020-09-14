İhsan Çaralan: Türkiye’nin yalnızlığı ‘mutlak yalnızlığa’ dönüşüp derinleşiyor

Türkiye ise bütün bu süreçte, Doğu Akdeniz’den Ege’ye, Ege’den Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına kadar sorunlara müdahil olup, bu müdahalesini Azerbaycan’da ortak tatbikat yapmaya kadar götürerek, Rusya ile ilişkilerine yeni bir sorun daha ekledi.

Türkiye bu dönemde İsrail, Mısır, Suriye gibi bölge ülkeleriyle gerilimleri azaltmak yerine sertleştirirken, Libya’da Serrac’la ilişkiler de tersine dönmeye başlamıştır. Sadece bu kadar değil Avrupa’da Türkiye ile iyi ilişkisi olan birkaç ülkeden ikisi olan Bosna ve Sırbistan, ABD’nin de baskısıyla İsrail büyükelçiliklerini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı alarak Türkiye ile aralarına önemli bir mesafe koymuş bulunmaktadırlar.

Sürecin tamamına bakıldığında, aylar boyunca Türkiye’nin bırakalım yeni müttefikler kazanmayı, var olan ilişkilerinin daha da kötüleştiğini görüyoruz. Dahası hükümet iç politika ihtiyacına da uygun olarak bölgede NAVTEX üstüne NAVTEX ilan ederek, sürekli askeri tatbikatlarla savaş çıkacakmış havası oluşturmak istemektedir.

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Böyle devam ederse de ‘tek adam’ yönetiminin sözcülerinin son günlerde her derde deva olarak tekrarlayıp; “Kimsenin hakkında gözümüz yok ama hakkımızı da yedirmeyiz” tezi, bütün bu gerçeklerin üstünü örtmeye yetmediği gibi Türkiye’nin yalnızlığını ‘mutlak yalnızlığa’ dönüştürüp daha da derinleştirmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı