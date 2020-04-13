İhsan Çaralan: Türkiye mücadelede başarılı olacaksa, bu hükümetin önlemlerine karşın olabilir

Bu son ‘Sokağa çıkma yasağı’, sıkıyönetim dönemleri de dahil, Türkiye tarihinin ‘En gizli kapaklı sokağa çıkma yasağı’ olarak tarihe geçecek bir yasak olmuştur. Öyle ki bu yasak, Türkiye’nin gazetelerin dağıtılamadığı ilk yasağı olarak da tarihe geçmeyi hak etmiştir!

Tabii tarihe geçmenin her zaman övünülecek bir marifet olmadığını da hatırlatalım…

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Hükümetin, maske dağıtımı ve ‘Sokağa çıkma yasağı’ ile zirvesine varan uygulamaları açıkça gösteriyor ki, eğer Türkiye koronavirüse karşı mücadelede başarılı olacaksa, bu hükümetin aldığı önlemlere karşın olabilecektir!

İhsan Çaralan’ın yazısı