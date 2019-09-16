İhsan Çaralan: Türkiye iki emperyalistin de gönlünü hoş tutmak zorunda

Trump’la Erdoğan arasındaki bu diyalog, aslında Türkiye’nin dış politikasının, Türkiye’nin sadece diplomatik gücünü ve uluslararası itibarını eritmediğini, aynı zamanda artık bir parasal karşılığı olan faturalar ödemek zorunda olduğu bir mecraya sürüklediğini de gösteriyor.

Suriye’de ya da bölgede bölgeyi yeniden paylaşmak için mücadele eden ABD ve Rusya arasında salınarak, paylaşımdan kendine bir şeyler düşmesi için varını yoğunu otaya koyan Erdoğan Hükümeti’nin dış politikadaki sıkılığı diplomasi alanının ötesinde “sahada” da kendini göstermiştir. Çünkü Türkiye iddialarını az çok sürdürebilmek için Fırat’ın batısında Rusya’yla, doğusunda da ABD’nin gönlünü hoş tutmak, bu “hoşluğu” da paraya tahvil ederek göstermek durumundadır. Erdoğan da bunu farkettiği için Trump’a en hassas noktasından teklif sunuyor: “Sizden de Patriot füze sitemi alabiliriz!

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İhsan Çaralan’ın yazısı