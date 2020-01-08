İhsan Çaralan: Türkiye hala dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi

Bugün Metin Göktepe’nin katlinin 24’üncü yılı. Yani çeyrek asır olmaya sadece 1 yıl kaldı. Haber izlerken polis tarafından gözaltına alınıp işkenceyle katledildiğinde Metin 28 yaşındaydı. Metin Göktepe’yi katleden zihniyet, halkın haber alma özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü ayakları altına almaya devam etmektedir.

Bu yüzden bugün Metin’i anmaktan söz ettiğimizde; Türkiye’nin hâlâ dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olduğunu, hapisteki gazeteciler sıralamasında birinci sıradaki yerini açık ara koruduğunu ifade ediyoruz. Yargılanıp ‘adli kontrol şartı’yla salıverilmiş olsalar da yüzlerce gazeteciye verilen hapis ve para cezalarının ‘Demokles Kılıcı’ gibi gazetecilerin başı üzerinde sallandığını dile getiriyoruz.

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İhsan Çaralan’ın yazısı



