İhsan Çaralan: Türkiye dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi

Türkiye’de basın özgürlüğü ve halkın haber alma özgürlüğünün 150 yılı aşkın bir geçmişi var. Ve bu 150 yıl boyunca gazetecilerin sürgüne gönderilmesinden açlığa mahkum edilmesine, toplu olarak hapsetmekten katledilmelerine her yol denenmiştir.Reklam

Bugün de ‘Türkiye dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi’dir.

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Gazeteciler tehdit edilmekte, uydurma iddialarla toplu ya da bireysel olarak tutuklanmakta, ağır cezalara çarptırılmaktadır. Ama gerçeğin peşinde koşan gazeteciler, gerçeği yazmakta kararlı gazeteler ve TV kanalları görevlerinin başındadır. Ve iktidar ne yaparsa yapsın, bütün bu yazılı ve görsel medya ya da sosyal medya kanalları kapansa bile, gerçeğin sözcüleri, gerçek gazeteciler var olmaya, görevlerini yapmaya devam edecektir.

İhsan Çaralan’ın yazısı