İhsan Çaralan: Türk-İş, Hak-İş ve TİSK’in çıkışı sadece ‘manidar’ değil çok şaibeli bir durum

1 Mayıs’ın ortak kutlanması için yapılan çağrılara karşın, DİSK’le bir araya gelmeyen Hak-İş ve Türk-İş yönetiminin, patron sendikasıyla bir araya gelip ortak talepler ilan etmeleri sadece ‘manidar’ değil çok şaibeli bir durumdur da!

Nitekim ‘İstihdamı sürdürme’ sorumluluğunu işçinin ve sendikasının görevi yapan anlayış, patron sendikasıyla Hak-İş ve Türk-İş’i; “Bugünleri hep birlikte ortak akılla aşacağımıza inanıyoruz, üzerimize düşeni de her daim yapmaya hazırız. Tam da bunun için bugün bir aradayız. Çünkü işçi-işveren-kamu demeden ortak ve eş güdümlü hareket etmemiz gereken bir süreç içerisindeyiz” deme çizgisine getirmiştir. Ki, bu çizginin bir adım ötesi, Hitlerci, Mussolonici klasik faşist diktatörlüklerde gördüğümüz, patronlarla işçilerin aynı ‘sendika’ içinde örgütlenmesini savunan ‘korporatif sendikacılık’, bilinen yaygın adıyla faşist sendikacılık anlayışıdır.

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Bu yüzdendir ki, ileri işçiler, mücadeleci sendikacılar ve emek mücadelesinde taraf olan herkes, Türk-İş, Hak-İş ve TİSK’in ortak açıklamasını, herhangi bir zamanda yapılmış ve yapıldığıyla kalacak bir açıklama olarak görmemelidir.

En azından, ‘sendikal harekette yeni normal’ arayışının bir ifadesi olarak görmek gerekir.

İhsan Çaralan’ın yazısı