İhsan Çaralan: TTB ve diğer meslek örgütleri ortak mücadele hattına girmeli

Bu yüzdendir ki, sorun sadece TTB’ye yönelik saldırı değil bütün meslek örgütlerine, onların şahsında da bu örgütlere üye milyonlarca hekim, mühendis, eczacı, muhasebeci,… gibi her meslekten emekçilerin örgütlerine saldırıdır. Meslek örgütlerinin AKP ve MHP’nin ‘arka bahçesi‘ olması için yapılan hazırlıkların tamamlandığı da açıkça Cumhurbaşkanı ağzından ilan edilmiştir. Bunun için tarih de verilmiştir: Yeni yılın başı!

Bu yüzden de Erdoğan’ın açıklaması; TTB ve diğer meslek örgütlerinin ortak bir mücadele hattına girmeleri için hiç vakit geçirmemeleri gerektiğini göstermektedir. Her meslekten emekçiler ve ilerici demokrat bütün güçler, ileri işçi ve mücadeleci sendikalar; meslek örgütleriyle acilen mücadele birliği içine girmelidir.

Reklam

‘Çoklu Baro Sistemi‘ne karşı mücadelede yaşananlardan çıkarılan dersler, ve bu konudaki yakın geçmişteki tartışmalar dikkate alındığında bundan sonrasına dair ortak mücadeleyle hazırlanmanın ötesinde her şey boş laftan öte geçmez!

İhsan Çaralan’ın yazısı