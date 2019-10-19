İhsan Çaralan: Trump’ın ‘sert aşk’ taktiği ve Erdoğan’ın ‘haddini bil’ şarkısı Türkiye-ABD ilişkisinin özeti

Burada, “Ne yani Türkiye şimdi Suriye’de ABD ile mi yürüyecek?” diye sorulabilir?

Ancak ABD’nin bölgedeki pozisyonu, Suriye sahasındaki gelişmeler, Türkiye’nin sahada Rusya, İran ve Suriye yönetimi ile karşı karşıya gelen bir aşamaya gelindiği dikkate alındığında; Türkiye’nin giderek geleneksel NATO üyeliği ve batı emperyalizminin ‘stratejik ortaklığı’ çizgisine dönmesi hiç de sürpriz olmaz. Dahası gidişat, Türkiye’nin gidişat içinde sıkıştığı köşe, Türkiye’yi ABD’nin açtığı kulvara itmektedir.

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Trump’ın ‘sert aşk’ taktiği ve bu taktiğe karşı Erdoğan’ın arkasındaki hamaset ordusunun çok sevdiği biçimde bir ‘haddini bil’ şarkısı ile sahneye çıkmaması, Türkiye’nin ABD karşısındaki durumunu da ortaya koymuş bulunmaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı