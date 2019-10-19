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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Trump’ın ‘sert aşk’ taktiği ve Erdoğan’ın ‘haddini bil’ şarkısı Türkiye-ABD ilişkisinin özeti

Burada, “Ne yani Türkiye şimdi Suriye’de ABD ile mi yürüyecek?” diye sorulabilir?

Ancak ABD’nin bölgedeki pozisyonu, Suriye sahasındaki gelişmeler, Türkiye’nin sahada Rusya, İran ve Suriye yönetimi ile karşı karşıya gelen bir aşamaya gelindiği dikkate alındığında; Türkiye’nin giderek geleneksel NATO üyeliği ve batı emperyalizminin ‘stratejik ortaklığı’ çizgisine dönmesi hiç de sürpriz olmaz. Dahası gidişat, Türkiye’nin gidişat içinde sıkıştığı köşe, Türkiye’yi ABD’nin açtığı kulvara itmektedir.

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Trump’ın ‘sert aşk’ taktiği ve bu taktiğe karşı Erdoğan’ın arkasındaki hamaset ordusunun çok sevdiği biçimde bir ‘haddini bil’ şarkısı ile sahneye çıkmaması, Türkiye’nin ABD karşısındaki durumunu da ortaya koymuş bulunmaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı

SON HABERLER

NYT: Trump Kürtlere ihanet ederek Erdoğan’a beklenmedik bir hediye verdi

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, başyazısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını ‘Kürtlere ihanet’ olarak değerlendirdi: “Bu, hem Suriyeli Kürtleri ölümcül düşmanı olarak gören (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a, hem de (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ve patronları Ruslar ve İranlılara verilen beklenmedik bir hediyeydi.”

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