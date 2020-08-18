İhsan Çaralan: Trump’ın Erdoğan’a ‘Aptallık etme’ diyen mektubu Biden gibilere cesaret veriyor

Biden’in bu açıklaması, açık ki kendi partisinin içine yöneliktir. Burada Türkiye’yi ilgilendiren yan ise Biden’in bu cesareti, AKP iktidarının ABD’ye soyut söylemler etrafında fazla gürültülü tepkiler göstermesine karşın, somutta ‘ABD’yi stratejik müttefik’ görerek her mihnete boyun eğen bir tutumu benimsemiş olmasından almasıdır. Obama’nın Erdoğan’la ‘labutlu telefon görüşmesi’, Trump’ın Erdoğan’a “Aptallık etme” diyen mektubu ya da “Ekonominizi mahvederim” diye tweetler atması karşısında muktedir tek adam yönetiminin ‘gıkı’nın çıkmaması gibi tutumlar, Biden gibilere cesaret vermektedir.

Biden’in bu açıklamayı muhalefetle bir ilişki içinde yapması ya da bu açıklama doğrultusunda Biden’le bir ilişkiye geçilmiş olması, art niyetli olmayan hiç kimsenin öne süremeyeceği bir şeydir. Ama iktidar Biden’in röportajını, tam da böyle, muhalefetin ABD iş birlikçisi ve hain bir çizgide olduğunu söyleyerek, ‘Muhalefeti ezme’ stratejisinin bir dayanağına dönüştürmeyi amaçlıyor.

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İhsan Çaralan’ın yazısı