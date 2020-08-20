İhsan Çaralan: Trump’ın Erdoğan için ‘Bir beni dinler’ demesi gurur duyulacak bir şey değil

Eğer Trump, uluslararası bir barış örgütünün başkanı, insan hakları savunucularının sözcüsü ya da bilim çevresinin dünyaca tanınmış bir siması olsa Türkiye’nin Cumhurbaşkanının ‘Kendisini dinlemesi’, Türkiye’nin de insanlığın da hayrına olurdu! Hepimiz de bundan gurur duyardık. Ama Trump, bir adım önce söylediğini ikinci adımda yok sayıp tersini savunan, siyasi tarihteki tutarsızlık sıralamasında ilk sıralara yerleşebilecek bir şahsiyettir. Bundan da öte Trump, emperyalist kapitalist dünyanın, her yere bela götürmekte en önde yürüyen baş patronudur. Dolayısıyla böyle bir kişinin Türkiye’nin Cumhurbaşkanı için, “Bir beni dinler” demesi elbette ki ne Türkiye ne de insanlık için gurur duyulacak bir şeydir. Bu yüzden bugün, ‘Erdoğansever’liği merkezine koyan bu propaganda, olup bitene eğer dünya ve ülke gerçeklerinden bakabilseydi, ‘Trump’ın bu açıklamasıyla Erdoğan’ı sırtından hançerlemek istediğini’ öne sürerek, kıyamet koparmalıydı!

İhsan Çaralan’ın yazısı