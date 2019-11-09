İhsan Çaralan: Trump’ın elinin çok daha kuvvetli olacağı bir ziyaret

Erdoğan bu geziyle ABD’ye ne kadar sıkışık ve ABD yardımına ne kadar muhtaç olduğunu göstermiş olacağı için de ABD’nin Türkiye’den isteyeceklerinin çıtasının yükseleceği aşikardır. Dolaysıyla ABD’nin gerek Suriye politikası gerekse Ortadoğu’da Türkiye’nin ‘bölge gücü’ olarak kendi stratejisinin uygulayıcısı olma rolünde yeni istekler ileri sürmesi de elbette sürpriz olmayacaktır. Bu yüzden de 13 Kasım’daki Erdoğan-Trump görüşmesinin Erdoğan’ın ABD’den ne istediğinden çok ABD’nin Türkiye’den ne isteyeceği daha önemli görülmektedir. Tabii Erdoğan-Trump ilişkisinde Trump’ın elinin çok daha kuvvetli olduğunu söylemek de yanlış olmaz. ABD’nin bu kuvvetliliğinin bir nedeni de ABD’nin en büyük emperyalist olmasından öte Erdoğan yönetiminin izlediği iç ve dış politika ile ekonomi politikada Türkiye’yi soktuğu mecradan dolayıdır.
SON HABERLER
GATA’da imar planı: 117 bin metrekarelik alan yapılaşmaya açılabilir
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’da tarihi Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) de içerisinde bulunduğu 117 bin metrekarelik alanın yapılaşmaya açılmasını sağlayan planları onaylayarak askıya çıkardı.
Rabia Naz Komisyonu Eynesil’de; adli tıbba göre tırnağında erkek DNA’sı var
Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan (11) başta olmak üzere çocuk ölümlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri ilçeye gitti. 12 milletvekili, Rabia Naz’ın anne- babasıyla görüştü. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Rabia Naz’ın tırnaklarından erkek DNA’sı tespit edildiği ortaya çıktı.
Üçüncü ortak devriye tamamlandı
Türk ve Rus askerleri, Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarındaki üçüncü ortak kara devriyesi tamamladı.
Bakalım bu sefer ABD ziyareti nasıl geçecek?
Erdoğan bir yandan tüm dünyaya karşı savaşan kahraman kostümünü giymek, öte yandan da ‘business as usual’ yani hiç bir şey yokmuş gibi işleri sürdürmek istiyor. Yani biz devamlı bağırıp çağıralım, her istediğimize çatalım bulaşalım ama herkes bize katlansın…
Erdoğan: Trump ile Halkbank konusunu konuşacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Barış Pınarı Harekatını konuşacaklarını söyledi.