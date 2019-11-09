İhsan Çaralan: Trump’ın elinin çok daha kuvvetli olacağı bir ziyaret

Erdoğan bu geziyle ABD’ye ne kadar sıkışık ve ABD yardımına ne kadar muhtaç olduğunu göstermiş olacağı için de ABD’nin Türkiye’den isteyeceklerinin çıtasının yükseleceği aşikardır. Dolaysıyla ABD’nin gerek Suriye politikası gerekse Ortadoğu’da Türkiye’nin ‘bölge gücü’ olarak kendi stratejisinin uygulayıcısı olma rolünde yeni istekler ileri sürmesi de elbette sürpriz olmayacaktır. Bu yüzden de 13 Kasım’daki Erdoğan-Trump görüşmesinin Erdoğan’ın ABD’den ne istediğinden çok ABD’nin Türkiye’den ne isteyeceği daha önemli görülmektedir. Tabii Erdoğan-Trump ilişkisinde Trump’ın elinin çok daha kuvvetli olduğunu söylemek de yanlış olmaz. ABD’nin bu kuvvetliliğinin bir nedeni de ABD’nin en büyük emperyalist olmasından öte Erdoğan yönetiminin izlediği iç ve dış politika ile ekonomi politikada Türkiye’yi soktuğu mecradan dolayıdır.

İhsan Çaralan’ın yazısı