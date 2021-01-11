İhsan Çaralan: Trumpçıların Kongre binası baskını neleri gösterdi?

Trump’ın seçilmesinden Kongre binasının basılmasına kadar gelen süreci değerlendiren bilim insanları, sistemin geniş yığınların taleplerini, eskisi kadar bile karşılamaktan uzaklaştığını, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti ayırımının kalmadığını, geniş yığınların gelecek güvencesinin ortadan kaldırılmış olması başta olmak üzere emekçi yığınların gözünde sistemin itibar kaybetmiş olması gibi önemli nedenlere dikkat çekiyorlar.

Aynı sorunun ‘AB demokrasisi’ için de söz konusu olduğunu, parlamenter sistemin hızla itibar kaybetmesinin siyasette yarattığı boşluğu popülist liderlerin, ırkçı, neofaşist, İslamofobici, yabancı düşmanı,…en gerici odakları kullanarak güç kazandıklarını tartışıldığını biliyoruz.

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Toplam açısından bakıldığında, burjuva temsili demokrasisinin güç ve itibar kaybından doğan boşluk, ne burjuva demokrasisinin yenilenmesiyle ne de ırkçı, neofaşist,…güçler tarafından gerçek anlamıyla doldurulabilir. Tersine bu boşluk halkın lehine olarak, yığınların siyasete doğrudan ve kendi talepleriyle de müdahale ettikleri, ‘doğrudan demokrasi’nin mekanizmalarıyla donatılmış bir halk demokrasiyle, gerçek bir demokrasiyle doldurulabilirdir.

İhsan Çaralan’ın yazısı