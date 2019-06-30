İhsan Çaralan: Trump Türkiye’ye ‘haklısınız ama alacağınız yok’ dedi

Erdoğan-Trump arasındaki görüşmede, “Neler oldu, neler konuşuldu?” sorusuna ancak, “Yapılanlara bakarak” yanıt verilebilir. Çünkü Trump’ın iktidara gelmesinin üstünden iki buçuk yıl geçti ve bu süre içinde ne Patriotlar ne de Türkiye–ABD arasındaki sorunlarda bir ilerleme kaydedildi.

Üstelik Trump yönetimi, “Türkiye ekonomisini mahvederiz” tweetlerinden, Savunma Bakanlığından yazılan mektuba kadar hiçbir konu Trump’tan bağımsız görülemez. Bu yüzden Trump’ın Türkiye’yi haklı bulması konusunda söyledikleri, “Türkiye haklıdır ama alacağı yoktur” anlamına gelmektedir.

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İhsan Çaralan’ın yazısı