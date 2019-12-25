İhsan Çaralan: Togo Kuleleri skandalıyla Pandora’nın kutusu açılmıştır

‘Togo Kuleleri’ skandalıyla, AKP’nin ABB”deki marifetlerinin içinde olduğu ‘Pandora’nın Kutusu’ açılmıştır.

Ortaya çıkan gerçekler ışığında şu sorular da cevaplanmaya muhtaçtır:

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– ABB, Melih Gökçek’in ve AKP’nin yaklaşık çeyrek yüzyıllık ‘Ankara Dükalığı’nın, ‘FETÖ’ye parsel parsel peşkeş çekilen araziler’ suçlaması başta olmak üzere ‘Togo Kuleleri’ benzeri 79 dosyayı (Sinan Aygün kendisini korumak için de olsa benzer 79 dosya daha olduğunu hatırlattı) da açacak mıdır?

– Sinan Aygün, elindeki son koz olan ‘Benden rüşvet istediler’ iddiasından vazgeçip kendisini ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığına emanet ettiği’ni söyledi. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ABB’nin yetkilerini çiğneyerek Aygün’ü (ve onun gibi rantçıları) koruyan bir karar alması ya da düzenleme yapılmasını istemesi karşısında hükümet ne adım atacak?

Gelinen yerde İçişleri Bakanlığı, Sinan Aygün’ün ‘Benden rüşvet istediler’ iddiasını ciddiye alarak, alelacele müfettiş görevlendirmiştir. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı bunun muhalif belediyelere müdahale etme, belediyelere kayyum atama hevesiyle bağlantılı olup olmadığı gibi önemli sorunları da ortaya atmış bulunmaktadır.

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İhsan Çaralan’ın yazısı