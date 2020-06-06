İhsan Çaralan: Tek adam yönetimini sürdürmek için ne hak-hukuk, ne halk iradesi…

Virüse karşı mücadelenin oluşturduğu can korkusu, belirsizlik ve yasakların yarattığı dumanlı havadan yararlanan AKP-MHP ittifakı; tek adam yönetimini tahkim etmek ve iktidarını sonsuza kadar sürdürmek için ne teamül, ne hak-huhuk, ne yasa-anayasa, ne siyasi etik, ne halk iradesi,… hiç bir değeri tanımadan yoluna devam ediyor.

Bu tutum önceki gün TBMM’ye dayandı: HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekillikleri düşürüldü. Daha Meclisin kararı kağıda dökülmeden savcılar harekete geçti, üç milletvekili gözaltına alındı. Hemen arkasından tutuklanarak cezaevine gönderildiler!

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İhsan Çaralan’ın yazısı