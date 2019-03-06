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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Tek adam rejimi ve beka sorunu

Son 4-5 yıldaki gelişmelere daha yakından baktığımızda, aslında “beka sorunu”nun Erdoğan-Bahçeli İttifakı için yeni bir argüman olmadığını da görüyoruz. Çünkü son yıllarda “tek parti tek adam rejimi”nin inşası adına insan haklarına, demokrasi ve özgürlüklere yönelik saldırılar zaten ayyuka çıktı.

Yargıdaki partizanlaştırmadan devlet kurumları ve üniversitelerin AKP teşkilatlarının uzantısına dönüştürülmesine, seçimlerde hile hurdanın sıradanlaştırılmasından medyanın devlet imkanlarını da kullanarak ele geçirilmesine kadar bu böyle oldu. Şimdi de bu saldırı furyası “beka tehdidi”ne dayandırılarak “meşrulaştırılmaya” çalışılmaktadır.

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İhsan Çaralan’ın yazısı

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