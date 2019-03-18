Diken

Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Tarrant’ın en istemediği şey

Evet, batıyı, “Beyaz-Hıristiyan” dünyayı eleştirirken böyle insanlık dışı bir saldırıya karşı onlar da mücadeleye çağırılıyor. Hatta, “Eğer tutum almazsanız yarın siz de hedef olursunuz!” diyen klişe cümleler kuruluyor ama, toplam açısından bakıldığından “Terörizme karşı sadece biz mücadele ederiz”iddiası öne çıkarılıyor. “Beyaz ırk” ve “Hıristiyan” nüfusu fazla olan ülkeler, “Sizin tavrınız sahte”denilerek dışlanıyorlar!

Oysa ortada bir ırk ve din temelli bir terörist saldırı varsa, bu saldırıya doğrudan hedef olanların değil de asıl olarak da saldırganın mensubu olduğu din ve ırktan olan halkların, ülkelerin karşı çıkmasının önemli olduğu, yaşadığımız yüzyılın en önemli dersidir.

Reklam

Bu ders bize gösteriyor ki; bütün İslam aleminin başına çullanması, ona sövüp sayması, onun üstünden “beyaz-Hristiyan” nüfuslu ülkelerle kavga etmesi, terörist Tarrant’ın en çok isteyeceği şeydir. Çünkü bu Tarrant için, “beyaz-Hıristiyan” dünyanın desteğini kazanmak için daha çok neden demektir.

Tarrant’ın en istemediği şey ise, kendisine “beyaz-Hıristiyan” dünyadan geniş bir karşı çıkışın olmasıdır. Çünkü bu, kendisini kazanmayı amaçladığı yığınlarla karşı karşıya gelmesi demektir.

İhsan Çaralan’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Öğretmenlere vaadedilmişti: Ek gösterge için sürenin dolmasına bir hafta kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öğretmenler dışında üç meslek grubu için (polis, hemşire ve din görevlileri) 3600 ek göstergenin seçim sonrasına kaldığını duyurmuştu fakat öğretmenlerin vaadi de henüz yerine getirilmedi. Öğretmenlere müjde olarak duyurulan ek göstergeyi de içeren ikinci yüz günlük planın sonlanmasına sadece bir hafta kaldı.

Yeni Zelanda’da bir vatandaş önceden uyarmış: ‘O silah kulübünde sıkıntı var’

Yeni Zelanda’da bir vatandaş, 50 kişinin hayatını kaybettiği çifte cami saldırısının faili Brenton Tarrant’ın gittiği silah kulübünde ‘yıllar önce’ gördüklerinden dehşete düşüp kulüp hakkında şikayette bulunmak için polise gitmiş ve “Bu kulübün bazı üyelerinin akıl sağlığı hakkında ciddi endişelerim var. Bir şeyler yapmalısınız” diyerek otoriteleri uyarmış fakat dikkate alınmamış. Tarrant’ın da üyesi olduğu silah klübü […]

Yeni Zelanda’da bir havalimanı şüpheli paket nedeniyle kapatıldı

Yeni Zelanda’da Dunedin Havalimanı şüpheli bir paket bulunmasının ardından yolcu trafiğine kapatıldı. Otago Daily Times’da yer alan habere göre, havalimanının ana binasının dışındaki iniş pistinde bugün yerel saatle 20.10’da bulunan paket için bomba imha ekipleri çağırıldı. Polis, güvenlik görevlilerinin olay yerinde olduğunu ve paketin içeriğinin tespiti için uzmanların çalıştığını duyurdu. Silahlı kuvvetlere de konu hakkında […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...