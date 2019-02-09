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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Tanzim satış noktalarıyla fiyatların düşürülebileceği iddiasına çocuklar bile güler!

Hükümetin, belediyeler aracılığı ile ‘tanzim satış noktaları’ açması ise; her şeyden önce ‘İşe yarar olma’ ve ‘Akla uygunluk’ bakımından bile tartışmalıdır.

Çünkü ‘tanzim satış noktaları’, ancak bir işleve sahip olacaksa anlamlı olabilir. Ama siz İstanbul’da 50, Ankara’da 30, diğer illerde de benzer biçimde tanzim satış noktaları açarak fiyatları düşürebileceğinizi iddia edebiliyorsanız, buna herhalde çocuklar bile güler!

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Bırakalım önceki gün bu köşede de söylenen fiyatların arkasındaki gerçekleri, çarşı-pazarda alışverişe çıkan kent nüfusunun önemli bir bölümünü belli sayıdaki ‘tanzim satış noktası’ etrafında kuyruğa sokmanın bile büyük bir izdihama yol açacağı apaçık değil mi?

Pazarda küçük röportajlar yapan bir kanalın muhabirinin, “Tanzim satış noktası fiyatların düşürülmesinde işe yarar mı?” sorusuna yanıt veren yaşlıca bir kadın, “O tanzim satış noktasına taksiyle gidip gelebileceksem, fiyatın ucuz olmasının ne anlamı kalır ki?” diye soruyor. Yani tanzim satış noktasına ulaşmak da en az ulaşıp alışveriş yapabilmek kadar önemli.

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Yoksa Cumhurbaşkanı ve bakanı, ‘tanzim satış noktaları’ndan her yere ‘ring seferleri’ mi koyacak?

İhsan Çaralan’ın yazısı

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