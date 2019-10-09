İhsan Çaralan: Suriye’de sorunları çözmenin yolu savaştan değil, barış ve halkların kardeşliğinden geçiyor

Son söz ise elbette ki, ‘güvenli bölge’yi bir ‘beka sorunu’na dönüştürüp bundan kolay zaferler kazanmayı umanlaradır. Bu, çoğu zaman yenenlerin zaferlerini kutlayamadığı, ‘Pyrus Zaferleri’ bölgesinde ‘Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olanların’ zaferi olmaktadır. Bu yüzden bölge ve ülkede sorunları çözmenin gerçekçi yolu; savaştan değil, barışı ve halkların kardeşliğini güçlendirecek politikalardan geçmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı