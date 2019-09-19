İhsan Çaralan: Suriye’de çok önemli gelişmelerin arifesindeyiz

“Eğer bazı ülkeler arasında liderlerin sık sık görüşmesi gerekiyorsa, bu o ülkeler arasındaki sorunların azlığını değil, çok olduğunu, ve bu sorunlarını çözümünün de zor olduğunu gösterir” tezi, ‘üçlü’nün ‘Suriye zirveleri’nde yeniden yeniden doğrulanıyor.

Nitekim, bu üç ülkenin 5’incisine imza attıkları ve önceki gün Ankara’da yapılan zirvesinde, denilebilir ki, üç ülkenin de üstünde anlaştığı tek konu, 6’ıncı zirvenin gelecek ay İran’da yapılacak olmasıdır!

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(…)

İdlib’de Suriye ordusunun, başarısız zirve sonrasında yeniden harekete geçme ihtimalinin güçlenmesi de Suriye’de çok önemli gelişmelerin arifesinde olduğumuzun işaretleridir.

İhsan Çaralan’ın yazısı