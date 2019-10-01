İhsan Çaralan: Suriye ve ‘güvenli bölge’ meselesinde CHP’nin iki önemli soruyu yanıtlaması gerek

Önümüzdeki günlerde (belki bugün) Erdoğan Hükümeti, kendisine ‘sınır ötesine asker gönderme yetkisi veren tezkereyi’ Meclise getirecektir. Bu tezkereye CHP, geçmiş yıllarda olduğu gibi, “Bu milli bir meseledir” diyerek ‘evet’ mi diyecektir, yoksa konferansta ilan ettiği yaklaşımı esas alarak ‘hayır’ mı diyecektir? Eğer ‘Fırat’ın doğusu’na, ‘Güvenli bölge oluşturulması’ amacıyla ABD ile ya da tek başına bir askeri harekat gündeme gelirse, CHP bu askeri harekata, “Mehmetçiğin arkasında durmalıyız” diyerek destek mi verecektir, yoksa “Böyle ne Suriye sorunu çözülür ne de bölgeye barış gelir. Bu sadece Türkiye’ye bölgedeki bataklığa daha çok çeker” diyerek açıkça karşı mı çıkacaktır?

İşte CHP için (tabii ilerici demokrat çevreler ve aydınlar için de) günün en önemli iki sorusu budur.

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İhsan Çaralan’ın yazısı