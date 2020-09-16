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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Soylu’dan yanıt gelmemesi ‘Tarikatlar, iktidarın yumuşak karnı’ iddiasını güçlendiriyor

Oysa iddia, Türkiye’de 2 bin Selefi dernek (*) var ve bunlar silahlanıyor, bir iç savaşa hazırlanıyor” gibi çok ciddi bir iddiadır. Ki, böylesi ciddi bir iddia sadece İçişleri Bakanından değil Cumhurbaşkanına kadar tüm yetkililerinden yanıt beklenecek bir iddiadır.

Eğer,Cübbeli her şeyi söyler” diyerek bu iddiayı onun bir hezeyanı olarak görüyorlarsa o zaman da ‘Cübbeli’ hakkında, ‘Halkı galeyana sevk etmek‘ten soruşturma açılması gerekirdi. Bu konuda da bir gelişme olduğu duyulmadı.

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(…)Kısacası, gündemle ilgili ilgisiz her konuda hemen yanıt veren İçişleri Bakanının Cübbeli Ahmet Hoca’nın “2 bin Selefi örgüt var silahlanıyorlar, iç savaşa hazırlanıyorlar” iddiasına hiçbir yanıt vermemesi; tarikatlar, cemaatler, Selefi dernekler” gibi dinsel temelli örgütlenmeler karşısındaki tutumu, bu konunun, “iktidarın yumuşak karnı” olduğu iddiasını güçlendirmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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Şimdi de Karaada polemiği…

Mesele, 2009’da da gündeme gelmiş, ‘Ankara’daki ilgili makamlar adacığın Yunanistan’ın egemenliğinde bulunduğunu, Atina’nın adacığa ağır silahlar dışında hafif silahlar yerleştirebileceğini’ söylemişti.

Miçotakis: Provokasyonları sona erdirmesi halinde Ankara ile görüşmeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, bu ay yapılacak olan ve Doğu Akdeniz’deki gerilimlerin değerlendirileceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde, Türkiye’nin bölgedeki provokasyonları sona erdirmesi halinde Atina’nın Ankara ile deniz yetki alanları hakkında derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.

ÇHD davası: Yargıtay 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek mahkum edildiği dosyada adil yargılanma talebiyle tuttuğu ölüm orucu nedeniyle yaşamını yitiren Ebru Timtik ile Barkın Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır’ın hapis cezaları haricinde 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı.

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