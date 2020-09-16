İhsan Çaralan: Soylu’dan yanıt gelmemesi ‘Tarikatlar, iktidarın yumuşak karnı’ iddiasını güçlendiriyor

Oysa iddia, “Türkiye’de 2 bin Selefi dernek (*) var ve bunlar silahlanıyor, bir iç savaşa hazırlanıyor” gibi çok ciddi bir iddiadır. Ki, böylesi ciddi bir iddia sadece İçişleri Bakanından değil Cumhurbaşkanına kadar tüm yetkililerinden yanıt beklenecek bir iddiadır.

Eğer,“Cübbeli her şeyi söyler” diyerek bu iddiayı onun bir hezeyanı olarak görüyorlarsa o zaman da ‘Cübbeli’ hakkında, ‘Halkı galeyana sevk etmek‘ten soruşturma açılması gerekirdi. Bu konuda da bir gelişme olduğu duyulmadı.

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(…)Kısacası, gündemle ilgili ilgisiz her konuda hemen yanıt veren İçişleri Bakanının Cübbeli Ahmet Hoca’nın “2 bin Selefi örgüt var silahlanıyorlar, iç savaşa hazırlanıyorlar” iddiasına hiçbir yanıt vermemesi; tarikatlar, cemaatler, “Selefi dernekler” gibi dinsel temelli örgütlenmeler karşısındaki tutumu, bu konunun, “iktidarın yumuşak karnı” olduğu iddiasını güçlendirmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı