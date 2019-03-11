İhsan Çaralan: Soylu ‘yeni dönem’in partizan-militan bakan tipi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanki, ‘bütün illerin belediye başkanı kendisi olacak’ mış gibi, ‘seçimin tek adamı’ olarak giriştiği; ‘seçim adaleti’, ‘cumhurbaşkanın tarafsızlığı’, ‘anayasa-yasalar’, ‘teamüller’, ‘siyasi ahlak’,…tanımayan tutumuna son haftalarda ikinci bir kişi daha katıldı: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu!

Bakan Soylu’nun tutumu, ne kişiseldir ne de rastlantısalıdır. Tersine Soylu’nun tutumu, ‘tek adam rejimi’nde atanmış bakanların; nasıl bir ‘partizanlık’ve kendilerin atamış olana karşı ‘adanmışlık’ çizgisinde, nasıl birer ‘parti militanı’gibi davranması gerektiğinin ete kemiğe büründürülmüş halidir.

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İhsan Çaralan’ın yazısı