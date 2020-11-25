İhsan Çaralan: Soylu, ‘kadına yönelik şiddet’in nedenlerinin üstünü örtmeye çalışıyor

İçişleri Bakanı Soylu; 25 Kasım’dan iki gün önce, Polis Akademisinde düzenlenen ‘Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele değerlendirme toplantısı’nın açılış konuşmasında, kadını şiddetten korumak için ne kadar kadro ayırdıklarını, ne kadar araç gereç varsa kullandıklarını, ne kadar çok gayret gösterdiklerini rakamlar vererek anlattı. Bakan Soylu konuşmasında, “Bugün kadına yönelik şiddeti bitirmek için her imkana sahibiz” diye övündükten sonra, soruna sahip çıkar görünürken aslında üstünü örtmenin alanına geçti.

Tabii burada akla hemen, “Madem bu kadar imkana sahipsiniz o zaman bu kadın cinayetlerini neden bitirmiyorsunuz?” sorusu gelse de buna verilecek bir yanıtları yoktur. Bu yüzden olacak Bakan Soylu sözlerini; “Nereden çıktı bu kadın dövmek, kadın cinayeti? Buradan da erkeklere sesleniyorum kendinize gelin. Neyi tatmin ediyorsun, neyi ortaya koyuyorsun, neyini savunuyorsun, hangi duygunu yüceltiyorsun. Ayıptır!..”a bağlayarak, onca kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddetin envai türünün ayyuka çıkmasının sorumluğunu, belki de ‘sapkın’ gördüğü kişilerin sorumluluğuna bağladı.

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İhsan Çaralan’ın yazısı