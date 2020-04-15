İhsan Çaralan: Soylu artık Erdoğan’ın bir sorunu haline geldi

‘Soylu vakası’ üzerine pazar gününden beri medya ve siyasette yapılan tartışmalar, ülkemizde bir ‘tek adam yönetimi’ inşası yapıldığını ve bunda hayli ilerlendiğini, siyasetin değişen normlarının farkında olunmadığını ya da bu farkın bilinçli olarak görmezden gelindiğini gösteriyor. Çünkü; Soylu’nun cuma gece yarısında olanlardan dolayı önce istifa etmesi, sonra Cumhurbaşkanı tarafından istifasının kabul edilmemesi, klasik bir parlamenter sistem varmış gibi, Soylu’nun AKP ve hükümet içinde güçlenip güçlenmediği tartışması olarak sürdürülmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı