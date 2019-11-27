Diken

Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Siyasetin yeniden dizayn edilmesi için derin müdahale!

Bir haftadan beri, ülkenin onca önemli sorununa karşın, “Saray’da Erdoğan bir CHP’li ile gizlice görüştü” iddiası etrafındaki gelişmeler siyasetin ve medyanın en önemli gündemi olmaya devam ediyor.

Ama ortaya çıkan ama üstü yeniden örtülmeye çalışılan gerçekler gösteriyor ki, “Sadece siyasete bak” demenin olsa olsa gerçeğin bir parçası olduğu anlaşılıyor.

Reklam

Bu iddianın üstünden geçen bir hafta içindeki gelişmeler gösteriyor ki, olup biteni “Siyasetin geldiği yere bak” demenin yetmediğini tersine bu girişimin siyasetin yeniden yapılandırılmasını amaçlayan çok daha geniş ve “derin” bir girişim olduğunu gösteriyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı


SON HABERLER

HDP Esenyurt ilçe eş başkanı tutuklandı

İstanbul’da HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanı Ayfer Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu yedi kişi ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle tutuklandı.

İnşaat devi maaşları ödemedi, işçiler hacizlik oldu

Sektörün önde gelen firmalarından Gentes İnşaat’ta aylardır maaş alamayan işçiler, şirket merkezi önünde eyleme başladı. Şirketin, Cezayir’deki otel projesini yapan işçiler, maaş alamadığı için hacizlik duruma düştü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...