İhsan Çaralan: Siyasetin yeniden dizayn edilmesi için derin müdahale!

Bir haftadan beri, ülkenin onca önemli sorununa karşın, “Saray’da Erdoğan bir CHP’li ile gizlice görüştü” iddiası etrafındaki gelişmeler siyasetin ve medyanın en önemli gündemi olmaya devam ediyor.

Ama ortaya çıkan ama üstü yeniden örtülmeye çalışılan gerçekler gösteriyor ki, “Sadece siyasete bak” demenin olsa olsa gerçeğin bir parçası olduğu anlaşılıyor.

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Bu iddianın üstünden geçen bir hafta içindeki gelişmeler gösteriyor ki, olup biteni “Siyasetin geldiği yere bak” demenin yetmediğini tersine bu girişimin siyasetin yeniden yapılandırılmasını amaçlayan çok daha geniş ve “derin” bir girişim olduğunu gösteriyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı





