İhsan Çaralan: Sıkıyönetim mahkemeleri döneminde bile yargı, halk indinde bu kadar itibarsızlaşmamıştı!

2010’dan itibaren yargının, önce ‘FETÖ’cü yargıçlar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da AKP-MHP’li avukatların sınavsız ve kitlesel olarak yargıç ve savcı yapılmasıyla yargıdaki partizanlaşma ve alınan skandal kararlar karşısında halkta yargıya güven yüzde 20’ler düzeyine kadar gerilemiştir. Bu MHP ve AKP’ye oy veren vatandaşların bile yarısı düzeyindedir.Reklam

Denebilir ki, Türkiye’de sıkıyönetim mahkemelerinin kurulduğu dönemlerde bile yargı, halk indinde bu kadar itibarsızlaşmamıştı!

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Avukatların örgütü olan baroların çığlığa dönüşen tepkilerinden de anlıyoruz ki, yargının üçüncü ayağı olan savunmanın da bardağı dolmuştur!

İhsan Çaralan’ın yazısı