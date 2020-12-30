İhsan Çaralan: Sendikaların asıl görevi talepler etrafında işçi gücünün oluşturulması

Elbette sendikalar işçilerin taleplerinin arkasındaki ekonomik nedenleri inceleyecek, ücret, asgari ücret, enflasyon… gibi konularda araştırma yapacak, bunları işçi ve genel kamuoyuna açıklayacak. Akademinin dikkatini işçilerin yaşamlarına çeken araştırmalar yapabilirler, yapmalıdır da. Ama burada kaldıklarında görevlerini yapmış olmazlar. Tersine bunu her namuslu akademisyen de yapabilir. Burada sendikaların asıl görevi, araştırmalarda varılan sonuçların işçilerin taleplerine yansıtılması, daha da önemlisi bu talepler etrafında bir işçi gücünün oluşturulmasıdır.

Asgari ücrette de yapılmayan budur.

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İhsan Çaralan’ın yazısı