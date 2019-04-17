İhsan Çaralan: Seçimlerin yenilenmesi kararının faturası da ağır olacaktır

Eğer böyle bir örgüt varsa, bu tarihteki en önemli örgüt olduğu gibi en gizli örgüt olmayı da hak etmiş bir örgüttür! Çünkü MOSSAD, KGB, CIA, MI6… Hiçbir organizasyon böyle komplike, 31 bin sandığa dağılmış seçmen kayıtlarıyla oynayarak, oyları birer ikişer değiştirerek… seçim sonucunu değiştirecek yetenek ve güçte değildir. Ve bu örgütün varlığına dair, AKP’nin uydurduğu iddialar ötesinde tek bir kanıt gösterilememiştir!

Bütün bu gerçeklere karşın eğer YSK, AKP’nin iddialarını “gerçek” sayarak İstanbul’da “Seçimlerin yenilenmesi”ne karar verirse, herhalde bu karar Türkiye için yasalara uygunluk ve az çok meşruiyet kaygısı duyulan seçimler döneminin de sonu olacaktır.

Reklam

Böyle bir kararın, bir yandan Türkiye’nin uluslararası imajı öte yandan da ekonomik çöküşün üstünden çıkacak faturası da hiç kuşkusuz çok ağır olacaktır!

İhsan Çaralan’ın yazısı