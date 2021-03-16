İhsan Çaralan: Seçim yasasıyla oynamak AKP-MHP ittifakının kazanmasına yetmeyecek

Yakın geçmişte bunu ANAP denemiş, her seçimde seçim yasasını değiştirerek, kendisini daha avantajlı hale getirmek için uğraşmıştı. Ama seçim yasasıyla oynamak onun iktidarda kalmasına yetmedi.

Bugün de seçim yasasıyla oynamak;

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HDP’yi zayıflatmaya yetmeyecektir. Çünkü son 30 yıllık mücadele HDP’nin düzen partilerinden farklı olarak, Kürt halkının taleplerinin sözcüsü olduğu geniş kesimler tarafından benimsenmesine neden olmuştur.

AKP-MHP ittifakının seçim kazanmasına yetmeyecektir. Bunu sadece hemen bütün araştırma kurumlarının elde ettiği veriler göstermekle kalmıyor, aynı zamanda AKP-MHP ittifakı, büyük şehirlerde, genç nüfus içinde, çalışan kadınlar arasında, işçiler içinde, eğitimli nüfus içinde… yani ülkenin en dinamik kesimleri içinde büyük ölçüde ve hızlı bir biçimde destek kaybetmektedir.

Bu yüzden de AKP-MHP ittifakı, mevcut koşullarda seçim kazanma umudunu yitirdikçe, iktidarda kalmak için her yolu denemektedir. Bu yollardan birisi de seçim ve siyasi partiler yasalarını değiştirmektir. Ancak, öyle görünmektedir ki, AKP ve MHP ortaklığının siyasi partiler ve seçim yasasını değiştirmekte zorlandığı, daha da zorlanacağı görülmektedir. Dahası bu ittifakın, seçimi etkileyecek başka yollara da başvuracağı artık herkesin bildiği gerçektir. Ki, herhalde önümüzdeki aylarda bunları daha çok tartışacağız.

İhsan Çaralan’ın yazısı