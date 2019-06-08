İhsan Çaralan: Seçim yaklaştıkça AKP’deki kafa karışıklığı büyüyor

23 Haziran seçimi yaklaştıkça AKP’deki kafa karışıklığı büyüyor.

Bu karışıklık, halkla karşı karşıya geldikleri her yerde de paniğe dönüşüyor.

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31 Mart seçiminde; “Kürt düşmanlığı” üstünden “AKP ve MHP oylarını konsolide etmek” için Kürdistan diyene “Burada Kürdistan yok, Kürdistan diyenler Yallah Kürdistan’a!” diyen Erdoğan, İstanbul seçimini böyle kazanamayacağını görünce, Binali Yıldırım’ı Diyarbakır’a gönderip, “Kürdistan olmaz mı, daha savaş yıllarında bile Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde Kürdistan mebusu da vardı” dedirtti!

Ama öte yandan AKP; MHP ile oyları “konsolide etmek” için İmamoğlu’nun Trabzonlu olması üstünden “Bizans”, “Yunan”, “Pontus” fobilerini öne çıkararak, ırkçılık ve milliyetçilik istismarcılığında sınır tanımadığını gösterdi.

İhsan Çaralan’ın yazısı