İhsan Çaralan: Seçim bitti; işçi ve emekli zamlar altında eziliyor

Seçimin üstünden sadece 10 gün geçti. Ama seçimin ertesi gününden bu yana zamlar aralıksız sürüyor.
Hükümetin zam yağmurunu başlatmak için 23 Haziran İstanbul seçimini atlatmayı beklediği biliniyordu…
Günümüz koşullarında zamların anlamı; sadece emekçilerin gerçek gelirlerinin azalması değil aynı zamanda son aylarda sıkça tartıştığımız krizin yükünü işçinin, emekçinin sırtına yıkılmasının yeni bir adımıdır…
Bunun anlamı şudur: Daha emekliye zam yapılmadan son 10 günde içinde elektriğe, gaza vesaireye yapılan zamlar, emekli maaş zammını da alıp götürmüştür.