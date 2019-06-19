İhsan Çaralan: Seçilmişe makamı kim veriyor? Halkın iradesi mi Erdoğan mı?

Pazar günü, “Yapılan bir belediye başkanı seçimidir. Bu kadar abartmaya gerek yok” diyerek, bir hafta sonra yapılacak seçimde sandıktan ne çıkarsa onu kabul edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü bu fikrini değiştirdi.

Hem de Cumhurbaşkanı ‘fikir değişikliği’ni, ‘Eğer İmamoğlu Ordu Valisi ve milletten özür dilemezse, mazbatasını alamaz’a kadar götürdü…

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Burada, siyaseti az çok izleyen her vatandaşın aklına her halde;

1-) Belediye başkanına mazbatayı Cumhurbaşkanı değil YSK veriyor.

2-) Yasalarda seçilmiş belediye başkanının Ordu Valisi’nden özür dileme şartı gibi bir şart yok. Öyleyse, “Cumhurbaşkanın bu söylediklerinin bir anlamı yok” diye düşünecektir.

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İhsan Çaralan’ın yazısı