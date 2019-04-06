Diken

Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Sayımlarda teknoloji sayesinde ‘Ali Cengiz oyunu’ çeviremiyorlar

Ankara ve özellikle de İstanbul’da ilçe seçim kurulları, il seçim kurulu ve onların yetmediği yerde de YSK, oy sayımlarını uzattıkça uzatmak için ellerinden geleni yapıyor. Buna karşın seçim kurullarının aldığı kararlar, ne AKP önde gelenlerini ne de havuz medyasını tatmin ediyor. Çünkü yeniden sayımlar onların istedikleri sonucu sağlamıyor!

Çünkü onlar, sandıkta kaybettiklerini oyları sayarak kazanmak istiyorlar! Ama günümüz teknolojisi, oyları sayarken ‘Ali Cengiz oyunları’ çevirmelerine fırsat vermiyor. “Önümüzdeki seçimlerde buna da bir çare üretebilirler mi?” derseniz, en azından çalışacaklardır! YSK sadece keyfi değil tamamen ‘taraflı’ kararlar alıyor.

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İhsan Çaralan’ın yazısı

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