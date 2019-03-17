İhsan Çaralan: Saldırıya gelen tepkilerin önemli bir bölümü ‘protokol icabı’

Katliamın duyulmasından beri dünyanın hemen bütün ülkelerinde, yöneticilerden tepki açıklamaları yapılıyor. Terör lanetleniyor, masum insanların katledilmesinden duyulan ‘üzüntü’ ve ‘öfke’ dile getiriliyor!

Ancak şu da bir gerçek ki, bu açıklamaları yapanların, teröre lanet okuyanların önemli bir bölümünün tepkileri ‘protokol icabı’! Çünkü bu tepki açıklamalarını yapan Trumplar, Putinler, Mayler, Macronlar, din, mezhep. ırk, milliyet, yabancılık, göçmenlik… gibi konularda kışkırtıcılık yapan, daha da önemlisi ayrımcılığa temel teşkil eden politikalar üstünden dünya egemenliklerini sürdürmeye çalışan emperyalist ülkelerin liderleri, politikacılarıdır. Tarrant’ın ‘Hrıstiyan bir terörist’ olarak giriştiği katliamı, ‘Haçlı zihniyeti’ olarak öne çıkarmak (Dünkü gazetelerin çoğunun manşetlerinin özeti budur) açıktır ki, ırklar ve dinler arasındaki çatışmayı okşamak, tarihsel acıları hatırlatmaktır!

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İhsan Çaralan’ın yazısı