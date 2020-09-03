İhsan Çaralan: Sağlık bakanına duyulan yüksek inanılırlık, TÜİK’in enflasyon verilerine inanılırlık düzeyine geriledi

Pandeminin başında Sağlık Bakanının açıklamalarına duyulan yüksek inanılırlık bugün artık, TÜİK’in enflasyon, İŞKUR’un işsizlik verilerine olan inanılırlık düzeyine gerilemiştir.
Ancak virüse karşı mücadelede halk indinde inanılırlık kazanmasının tek yolu;
- Halktan gerçeklerin saklanmaması,
- Virüse karşı mücadeleyi, krizin faturasının halka çıkarılması ve muhalefetin itibarsızlaştırılıp sindirmesinin vesilesine dönüştürülmesi tutumundan vazgeçilmesi,
- Virüse karşı mücadelede ‘çifte standart’tan vazgeçilmesi,
- Virüse karşı mücadelenin emekçilerin kazanılmış haklarının gasbı ve kapitalist sömürünün artırılmasının vesilesi olarak kullanılmasından vazgeçilmesi, çalışma koşullarının bilim ve teknolojinin gerektirdiği biçimde yeniden düzenlenmesi, bu konuda sendikalar ve işyerindeki temsilciliklerin sorumluluk üslenmesi,
- İşsizlik Fonu’nun patronların yağmasına kapatılması ve imkanlarının işçiler lehine kullanılması,
- TTB, SES gibi sağlıkçı örgütlerin taleplerinin dikkate alınması… gibi önemli bir tutum değişikliğini gerektirmektedir.