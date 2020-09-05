İhsan Çaralan: Sadece TELE 1 karartılmadı, medyaya ayar vermek amaçlandı

Kısacası RTÜK’ün bu kararıyla sadece TELE 1’in ekranı karartılmadı. İktidarı rahatsız eden, gerçeği şu ya da bu yanıyla göstermeyi amaçlayan bütün medyaya ayar vermek amaçlandı. Bu yüzden de TELE 1’in karartılmasına karşı çıkmak, sadece TELE 1’e destek değil aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğü ve basın özgürlüğünü savunmanın da şartıdır. Bu yüzden Basın Konseyi, TELE 1’in yayınının durdurulmasına; “Karartılan ekran, halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü açısından ülkenin geldiği son durumu gösteren utanç tablosudur” diyerek karşı çıktı.

İhsan Çaralan’ın yazısı