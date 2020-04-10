İhsan Çaralan: ‘Rızaya bağlı’ olan ücretsiz izin, patronların ‘yasal hakkı’na dönüştürülüyor

İki günden beri, sermaye medyası, “İşten atmalar yasaklanıyor” propagandası yapıyor.

Çünkü, işten çıkarmaları da yeniden düzenleyen 62 maddelik bir ‘torba yasa taslağı’nı Hükümet, konfederasyonlara ve patron örgütlerine sunmuş bulunuyor!

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Hükümet bu düzenlemeyle ücretsiz izin ya da işten çıkarmaları yasaklamıyor, tersine işten çıkarmaları üç ay erteleyerek ve işçiye 1177 TL ücret ödeyerek tepkileri bastırmayı amaçlıyor. Ücretsiz izin verilenlere de 1177 TL ödeniyor ama böylece, mevcut yasada ‘rızaya bağlı’ olan ücretsiz izni, patronların ‘yasal hakkı’na dönüştürüyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı