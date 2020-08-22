İhsan Çaralan: Reform girişimiyle Gaziantep, Konya, Kayseri gibi illeri de kaybedeceğini kabul etmektedir

Kısacası Erdoğan ve partisi, yerel yönetimler alanında bu karşı reform girişimiyle artık; İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Mardin, Diyarbakır, Van gibi büyükşehirleri geri almak bir yana Gaziantep, Konya, Kayseri gibi illeri de kaybedeceğini kabul etmektedir. Eğer AKP, bugün yerel yönetimlerde 31 Mart seçimi öncesindeki gücüne sahip olsa, böyle bir karşı reform girişiminde bulunmazdı. En azından şimdilik buna ihtiyaç duymazdı! Çünkü şimdi AKP, yerel yönetimlerde oluşan durumu, muhalefetin iktidar alternatifi olma iddiasının en önemli dayanağı olarak görmekte, bu seçeneği ortadan kaldırmak için hamle yapmaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı