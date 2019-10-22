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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Putin, Türkiye’nin Suriye’de uzun yıllar kalmasının önünü açacak girişimlere ‘Evet’ demez

Putin’in siyaset tarzı ve Erdoğan hükümetlerinin gayretlerine karşın Türkiye’nin bölgedeki önemi, bölgede ABD ile karşı karşıya gelme potansiyeli taşıyan tutumu sürdüğü sürece, Türkiye ile ipleri koparacak bir adım atmayacağını söylemek yanlış olmaz. Çünkü Suriye krizinde bir çözüme varmasında, sözcüğün popülerleştirilen biçimiyle, ‘Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması’nda en önemli engel olarak Türkiye’nin Suriye topraklarının bir bölümünün üstündeki askeri kontrolü kalmış görünmektedir.

Bu yüzden Putin’in Türkiye’nin, Suriye topraklarında yerleşerek uzun yıllar boyunca burada kalma amacının önünü açacak girişimlerine ‘evet’ demesi beklenmemektedir.

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İhsan Çaralan’ın yazısı

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