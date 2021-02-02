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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Patronlara sınırsız destek

Çünkü hükümet, ‘pandemi koşulları’ gerekçesini istismar ederek, patronların sömürüyü artırma girişimlerini her tür denetim ve sınırlamadan azade kılarak, “Çarkları döndürün de nasıl döndürürseniz döndürün” çağrısına uyan patronlara sınırsız destek vermektedir. Bu yüzden pandemiyi patronlar, sömürüyü sınırlayan kurallar ve yasalardan kurtulmanın (Kurallı çalışmanın yerine esnek çalışma yöntemlerini yaygınlaştırarak), işçi sınıfının kazanımlarını tasfiye etmenin, sömürüyü sınırsız biçimde artırmanın fırsatı olarak değerlendirmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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