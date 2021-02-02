İhsan Çaralan: Patronlara sınırsız destek

Çünkü hükümet, ‘pandemi koşulları’ gerekçesini istismar ederek, patronların sömürüyü artırma girişimlerini her tür denetim ve sınırlamadan azade kılarak, “Çarkları döndürün de nasıl döndürürseniz döndürün” çağrısına uyan patronlara sınırsız destek vermektedir. Bu yüzden pandemiyi patronlar, sömürüyü sınırlayan kurallar ve yasalardan kurtulmanın (Kurallı çalışmanın yerine esnek çalışma yöntemlerini yaygınlaştırarak), işçi sınıfının kazanımlarını tasfiye etmenin, sömürüyü sınırsız biçimde artırmanın fırsatı olarak değerlendirmektedir.
SON HABERLER
Boğaziçi Direnişi: Amacımız değerlere saygısızlık etmek değil; çarpıtıldı
Boğaziçi Direnişi kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve sergiyle ilgili haklarında işlem yapılan arkadaşlarına destek olmak için bir video hazırladı.
İstanbul bakkallarının veresiye defterinde ilk üçte ekmek, yumurta, sigara var
İBB İstanbul İstatistik Ofisi, ‘İstanbul Bakkalları ve Veresiye Alışveriş Pratikleri Araştırması’na göre bakkalların yüzde 71’i veresiye defter tutuyor. Veresiye talebi en yüksek olan ilk üç ürün ekmek, yumurta ve sigara oldu.
Erdoğan’dan partisinin gençlik kollarına: Siz LGBT gençliği değilsiniz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, isim vermeden, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir sergide, Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsel yer almasına gönderme yaptı. Erdoğan, ‘gençliği LGBT gençliği değil bu milletin şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacaklarını’ söyledi.
Davanın sanığı Akyürek: Hrant Dink’e yönelik eylemi engellemek için çalıştım
Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 127’nci duruşması bugün yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Muharrem Demirkale ve Ramazan Akyürek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.
Bahçeli: Kabe’yi aşağılayanların, 1979’da işgal eden teröristlerden farkı yoktur
MHP lideri Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sergide yer alan Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin değerlendirmesinde, ‘Kabe’yi aşağılayanların, 20 Kasım 1979’da Kabe’yi işgal eden teröristlerden farkı olmadığını’ savundu.