İhsan Çaralan: Pandemi eğitim alanında da zenginler lehine uçurumu büyütmek için kullanıldı

Yüz yüze eğitim için aylardır hiçbir önlem alınmamasının yanı sıra ‘Kovid-19 pozitif’ olanlarla ve temaslıların okula devam edebileceği kararı;

Koronavirüse karşı mücadelenin ‘sürü bağışıklığı’na bağlandığını,

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Online eğitimi olduğu gibi yüz yüze eğitimi de daha etkili biçimde kullanan özel okul öğrencilerinin de aynı müfredattan sorumlu tutularak sınavlara sokulacağı dikkate alındığında, pandeminin eğitim alanında da zenginler lehine olan uçurumu büyütmek için kullanıldığını ve kullanılacağını açıkça göstermektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı