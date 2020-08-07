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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Önümüzdeki günler işçiler ve kadınlar için daha sıkı bir mücadeleye hazırlanma günleri olmalı

AKP-MHP ittifakının gündeme alıp, Meclisten geçirmek isteyip de ertelemek zorunda kaldığı iki madde oldu.

1) Kıdem tazminatının fona bağlanarak tasfiye edilmesi
2) İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme

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Bundan da anlıyoruz ki, ‘topyekun saldırı paketi’ndeki diğer maddelerle birlikte ‘İstanbul Sözleşmesi’ ve ‘Kıdem tazminatının fona bağlanması’ yeni yasama döneminde AKP-MHP ittifakının gündeminin ön sıralarında olacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki günler, işçiler ve kadınlar için, ertelemeyi ‘Yeniden gündeme getirme manevrası’ olarak görüp, daha sıkı bir mücadeleye hazırlanma günleri olmak durumundadır.

Aksi halde ‘erteleme’den kazanan AKP-MHP ittifakı olur!

İhsan Çaralan’ın yazısı

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