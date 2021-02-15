İhsan Çaralan: Muhalefet, siyaseti tek adamın minderinde bir mücadeleye sıkıştırarak, iktidarın elini kolunu serbest bırakıyor

Çünkü muhalefet, tek adam yönetimine karşı mücadeleyi partiler arasındaki polemiğe indirgeyerek siyaseti tek adamın minderinde bir mücadeleye sıkıştırarak, iktidarın elini kolunu serbest bırakmaktadır.

Böylece iktidar, ihtiyacına göre her konuyu muhalefetin sinirlerini oynatacak biçimde ortaya atarak, gündemi istediği gibi yönetmektedir.

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Oysa, önceki pek çok kitlesel eylemi bir yana bıraksak bile, Boğaziçi öğrencileri ve öğretim üyelerinin bir buçuk ayı geride bırakan mücadelesi sadece sözle sınırlı kalmamış, kitlesel bir mücadeleye de dönüştürerek (Gündemin belirlenmesinde) inisiyatifi ellerine almışlardır. Ancak sermaye muhalefeti, Boğaziçi’nin mücadelesinden, ne yazık ki, “Aman sınırları aşmayın” sonucunu çıkarmıştır!

İktidarın bugün, onca zorluklarına karşın, ülkedeki siyasi gündemi belirlemede inisiyatifi elinde tutmasının asıl nedeni de budur!

İhsan Çaralan’ın yazısı