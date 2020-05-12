İhsan Çaralan: Meslek örgütleri ortak mücadeleye geçmeli

AKP’nin haziranda bu yasal düzenlemeyi Meclise getireceği dikkate alındığında, saldırının hedefi olan meslek örgütlerinin, ortak bir mücadele hattının oluşturulması için harekete geçmek,

Sadece barolar, TMMOB, TTB’nin değil tüm meslek örgütlerinin, sendikaların, siyasi parti ve çevrelerin, her tür demokratik örgütlenmenin merkezi ve yerel düzeyde ortak mücadele hattının oluşturulması için gerekli adımların atılmasının zamanının çoktan geldiği apaçıktır.

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Elbette koronavirüse karşı mücadele koşullarını da dikkate alarak ama bu koşullar altında da mücadele yöntemleri geliştirmeyi ihmal etmeden!

İhsan Çaralan’ın yazısı