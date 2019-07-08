İhsan Çaralan: Merkez Bankası da tek adama bağlandı

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Biz çözüm bekliyoruz. Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki şu ülkenin içinde bulunduğu problemlere siz çözüm üretin. Ama en ufacık bir sinyal yok” dedi.