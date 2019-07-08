İhsan Çaralan: Merkez Bankası da tek adama bağlandı

Görev süresinin bitmesine 10 ay kalan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, “kurumsal hedeflere ulaşılamadığı” gerekçesiyle görevinden alındı…
Toplam açısından bakıldığında şunu söyleyebiliriz ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Ağustos’undaki büyük döviz dalgalanmasından sonra, Merkez Bankasının bağımsızlığını tanıdığını göstermek adına attığı geri adımı şimdi ileriye doğru atarak, “Ne Merkez Bankası bağımsızlıymış. Benden bağımsız bir kurum olmaz, benim yönetimimde” demiş olmaktadır!
Böylece Merkez Bankası da açıkça Cumhurbaşkanına bağlanmış olmaktadır!